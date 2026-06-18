映画『氷血』の完成披露上映会が、6月17日に新宿バルト9にて実施され、主演の北山宏光、共演の加藤千尋、そして内藤瑛亮監督が登壇した。【写真】映画『氷血』主演を務めた北山宏光のソロショット本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく《侵蝕感》ホラー。家族を思いやる優しい夫という顔の一方で、狂気や冷酷さが顔を覗かせる主人公・稔を演じた北山は「撮影してから皆様に