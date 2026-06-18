女優の戸田恵子と脚本家の三谷幸喜氏が１８日、東京・銀座の博品館劇場で主演舞台「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」（６月１９日〜７月５日）の取材会を行った。映画「オズの魔法使い」のドロシー役で世界的に知られるジュディ・ガーランドの生涯を専属代役兼付き人の視点で描く。２０１８年に還暦を迎えた戸田のために三谷氏が書き下ろして初演。今回で４度目の上演となる。意気込みを問われた戸田は「公演期間が７月５日