◆サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ４チーム１２組に分かれて行われる１次リーグ（Ｌ）の全組初戦が終了した。アジア勢は今大会から出場枠が４・５から８・５に拡大し、最大となる９チームが出場。低い前評判に反して、全チームが得点をマークして２勝４分け３敗と健闘が光っている。最初に登場したＡ組の韓国が、２―１でチェコに逆転勝ち。エースのＦＷ孫興民は不発に終わったが、後半にＭＦ黄仁範の同点弾などで試合をひっく