18日、新たに鶴岡市と西川町でクマ計2頭が目撃されました。18日午前9時ごろ、西川町大井沢で住宅周辺でクマ1頭が目撃されました。また、鶴岡市では午後2時ごろ、藤沢地内の湯田川コミュニティセンター南東約400メートルの道路上で体長約1.5メートルのクマ1頭が目撃されました。クマは西の方に移動したということです。