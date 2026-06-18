タレントの川口葵が格闘家の武尊と夫婦で番組に出演したことを報告した。川口は１８日に自身のインスタグラムを更新し、「お知らせ６/２０（土）１６時３０分から放送の#ジャンクＳＰＯＲＴＳに２人で出演させていただきます」と書き出し、番組おなじみの地球儀のセットを挟んだ２ショットを公開した。そして、「収録当日とても緊張したのですが楽しんで挑むことが出来ました！ありがとうございました是非みてね