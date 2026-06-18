◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ミスターのお導きだろうか。６日、千葉・佐倉市の長嶋茂雄記念岩名球場で行われた長嶋さんの母校・佐倉（旧佐倉一）と熊谷の試合を取材した。両校は１９５３年夏の南関東大会１回戦で対戦。敗れた長嶋さんは甲子園出場を逃したが、大宮球場のバックスクリーンに特大の本塁打を放って注目を集めた。長嶋さんの一周忌を追悼した一戦は７３年ぶりの対戦で両校ＯＢも集結。開催式典で熊谷の増