大食いタレントのギャル曽根が夫との初デートで驚異の食欲を披露し、高校生メンバーたちを騒然とさせた。【映像】ギャル曽根のイケメン夫（写真あり）ABEMAにて6月17日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#60では、カップルがご褒美をかけ、中華定食作りに挑戦する「ふたりメシ選手権」企画が実施された。番組の料理審査員として調理師免許を持つギャ