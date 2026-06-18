東京都・新宿区の鍼灸院で、治療行為を装い30代の女性患者にわいせつな行為をしたとして、55歳の院長の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者宮本昇容疑者（55）は去年、自身が院長を務める新宿区の鍼灸院で、施術中に治療を装って患者の30代の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。警視庁によりますと、宮本容疑者は女性が「やめてください」と訴えたにもかかわらず、「リンパが溜まっている」などと言