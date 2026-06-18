アイドルグループ・乃木坂46の元キャプテンで、5月22日の卒業コンサートをもって同グループを卒業した梅澤美波が、あす19日深夜放送のTBSラジオ『金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD』（毎週金曜深1：00）に出演することが決定した。『JUNK』公式Xで発表された。【写真】「すごいメンツ！」バナナマン設楽＆乃木坂46OGの集合写真お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀は体調不良のため当面の間休養を発表しており、4月17