イラン情勢の進展による原油価格の下落などをうけ、きょうの日経平均株価は取引時間中・終値とも最高値を大幅に更新して一日の取引を終えました。終値はきのうより1151円高い7万1053円で、初めて7万円を超えました。【映像】日経平均株価の変動日経平均は、イラン情勢の進展による原油価格の下落などの影響で、きのうまで3日連続で最高値を更新していました。きょうも取引開始とともに、最高値（7万125円）を更新すると、上