SNS上でアメリカの退役軍人になりすまし、神奈川県鎌倉市に住む女性から現金184万円をだまし取ったとして、詐欺グループの受け子とみられる女が逮捕されました。【映像】米退役軍人を装ったとみられる65歳の容疑者池澤敦美容疑者（65）は去年、SNS上でアメリカの退役軍人などになりすまし、鎌倉市に住む50代の女性から現金184万円をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、池澤容疑者は、詐欺グループの受け子