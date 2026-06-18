オンラインで取材に応じる柔道女子の素根輝＝18日柔道のグランプリ青島大会（26〜28日・中国）に出場する女子78キロ超級の素根輝（パーク24）が18日、オンラインで取材に応じ「一戦一戦集中して闘う。必ず優勝して（代表に決まっている10月の）世界選手権につながる大会にできたらいい」と抱負を述べた。大柄な海外勢を想定し、男子重量級の選手と稽古を積んできた。2021年東京五輪優勝の実績を持つ素根は「強い選手がたくさん