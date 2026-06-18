東京・渋谷区の路上で首を絞めるなどして40代の男性にけがをさせ、かばんを奪おうとしたとして21歳の男2人が逮捕されました。【映像】連行される21歳の容疑者2人今村竜太容疑者（21）と吉田龍紀容疑者（21）は4月、渋谷区松濤で40代の男性に暴行を加え、かばんを奪おうとしてけがをさせた疑いがもたれています。男性は肩を打撲するなど全治2週間のけがをしました。警視庁によりますと、今村容疑者が男性の背後から近づき首を