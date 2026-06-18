文部科学省は18日、「公立中学校の教師の英語力」についても発表した。「自治体間の差が見られる」としている。尚、本記事は公表されたデータを元にランキング形式に並べ替えたもの。CEFR（セファール：ヨーロッパ言語共通参照枠）のB2レベル（英検準1級〜1級相当）以上を取得している教師は以下の通り。全国では58.5％で、前年度より12.3ポイント増加している。【都道府県】1. 東京都：83.4％2. 富山県：78.1％3. 沖縄県：75.4％4