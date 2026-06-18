SixTONESの体験型倉庫見学会イベントが、6月17日から8月23日までGinza Sony Parkにて開催される。6月16日にマスコミ向けの内覧会が開かれ、メンバーのジェシー、京本大我、松村北斗、髙地優吾、森本慎太郎、田中樹の6人が囲み取材に登場した。 （関連：【画像】Snow Man、嵐に来てほしいと語るSixTONESメンバー） 「SixTONES STock」はこれまでのクリエイティブを保管・管理する架空の物流倉庫をコ