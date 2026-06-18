PREDUCTSは、クランプで大型ガジェットを保持できるアーム型モジュール『Clamp Gadget Arm』の販売を6月17日より開始した。 【画像あり】スペースを取るデバイスが浮く！ 使用イメージ・設置可能サイズ 本製品は、同社のデスク／デスクシェルフ「PREDUCTS DESK／DASHBOARD」が搭載する「DESK MODULAR SYSTEM®」のレールに装着して使用するアーム型モジュール。天板の裏面に