スターフライヤーは、北九州〜台北/桃園線の運航再開を記念したセールを、7月1日午前10時から開始する。片道最低運賃は、北九州発が5,000円から、台北/桃園発が1,000台湾ドルから。燃油サーチャージと諸税は別途必要。搭乗期間は9月2日から10月24日まで。「STAR COMET」運賃として販売する。同路線は9月2日に運航を再開し、北九州発が水・金・日曜、台北/桃園発が月・木・土曜の週3往復を、深夜早朝便として運航する。将来的にはデ