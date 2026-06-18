東京メトロは、銀座線上野駅2番ホーム（浅草方面行）でロンドン交通局（TfL）から寄贈された駅名標の除幕式を行った。2027年12月に迎える地下鉄開通100周年を記念したもので、同年に本設置を予定している。サディク・カーン ロンドン市長の来日に合わせてお披露目した。1927年12月30日に東洋初の地下鉄として上野〜浅草駅間が開通した銀座線は、創設者の早川徳次氏が100年以上前にロンドンの地下鉄を視察したことに着想を得て生ま