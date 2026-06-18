オプテージは18日、MVNOサービス「mineo（マイネオ）」で新型スマートフォン「OPPO Reno15 A」を25日に発売すると発表した。8GB／128GBモデルと12GB／256GBモデルがラインアップされ、価格は6万1248円～。 「OPPO Reno15 A」は、チップセットにミドルレンジの「Snapdragon 6 Gen 1」を搭載するAndroidスマートフォン。mineoでの価格は、メモリー／ストレージが8GB／128GBのモ