povoのキャラクターとKDDI Digital Life代表取締役社長の濱田達弥氏 KDDIとKDDI Digital Lifeは18日、同社のオンライン専用プラン「povo2.0」のサービス説明会を開催した。説明会では、期間を定めずに提供する“いつものトッピング”のラインアップとして「データ追加1.32TB（365日間）」（3万9240円/回）と月額制の“サブスクトッピング”として「【サブスク】データ追加0.5GB」（月額600円）、新規