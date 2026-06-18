神奈川県のアメリカ海軍・横須賀基地に不法に侵入した罪などに問われた男に対し、横浜地裁は18日、有罪判決を言い渡しました。住友商事の元社員、水野圭隆被告は去年、2回にわたりアメリカ海軍・横須賀基地に軍の関係者を装い、不法に侵入した罪などに問われています。水野被告は起訴内容を認め、検察側は「インターネットサイトで偽造の米軍IDカードを購入した」などと指摘し、拘禁刑10か月を求刑していました。18日の判決で、横