牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は23日午前10時より、「定番メニューとの参鶏湯風セット」を販売する。【写真】にんにく香る…「シュクメルリ」値段など商品概要参鶏湯風スープの一番のこだわりは出汁の効いたスープ。大根や人参、まろやかな豆腐などの具材の満足感こそが、同店が誇る一杯の証。一口すすれば、具材の旨味が溶け出した濃厚なスープが体にじんわりと染みわたる。好きな定番メニューとのセット購入で