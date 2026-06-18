茨城県・古河市の高齢者施設で入所者2人の体内に空気を注入して殺害した罪などに問われている女の裁判で、検察側は無期懲役を求刑しました。【映像】空気を注入して殺害した罪に問われている被告赤間恵美被告（40）は2020年、勤務していた古河市の高齢者施設で、当時80代と70代の入所者の男性2人の体内に空気を注入して殺害した罪などに問われています。きょうの裁判で検察側は、「入所者の中から殺しやすい人を無作為に選ん