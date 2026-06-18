お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。放送作家でタレント・高田文夫（78）を囲んだ打ち上げでの一コマを披露した。土屋は「昨日はよみうりホール文夫の部屋高田文夫先生の生誕祭」と書き出し、「盛大に盛り上がった会でした！」と投稿。高田や相方・塙宣之の他、松村邦洋、「爆笑問題」、「U字工事」らの写真を披露した。そして「片岡鶴太郎さんだけヨガがあるのでいらっしゃい