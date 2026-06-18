サッカーワールドカップを現地観戦中のカカロニすがやが１８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、日本人が試合後にスタジアムのゴミ拾いをしていることに持論を展開した。すがやは４大会連続で現地でＷ杯観戦をしており、もちろん今回のオランダ戦も現地でスタジアム観戦。白熱の試合展開に加え、空調が効いた抜群のスタジアムも絶賛した。そして、今回も話題となったスタジアムでの日本サポーターによる