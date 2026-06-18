元ロス五輪男子鉄棒金メダリストでタレントの森末慎二さんと、お笑いトリオ、ネプチューンの原田泰造さんが『クラシアン』新CM発表会に登壇。新CMでは原田さんと最新AI技術を活用した28年前の森末さんが映像の中で共演します。 【写真を見る】【 ネプチューン・原田泰造 】クラシアン新CMで「できれば間に『はーらーだ、たいぞうですっ！』を入れたかった（笑）」「くらし安心 クラシアン」のCMでおなじみのクラシアンが