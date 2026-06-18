態勢は整った。６月２０日の阪神５Ｒ（芝１４００メートル）でデビューするブラックミューズ（牝２歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ミスターメロディ）はプロ野球・ソフトバンクの柳田悠岐外野手がオーナー。ゲート試験のために在厩していた３月から、松永幹調教師の評価は非常に高かった。この中間も先週のＣＷコースでは６ハロン８１秒０―１１秒４でシャープに伸び、今週の坂路では５３秒９―１２秒３を出した。「今週は併せ馬で