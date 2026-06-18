北中米Ｗ杯を取材しているフジテレビの原田葵アナウンサーが１５日、現地での姿を投稿し、反響を呼んだ。「毎日強い日差しを浴び、急な大雨に打たれへろへろですが充実しています引き続き、しっかり取材してきます」とつづり、キュートなユニホーム姿などを投稿した。コメント欄などでは「可愛いすぎます！」、「髪下ろしてる原田アナ、珍しいですね」、「世界に可愛さがバレますね！」との声が寄せられていた。原田アナ