リーグ戦再開となる19日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発する楽天・荘司康誠投手（25）が本拠の「楽天モバイル最強パーク」でキャッチボールなど軽めに調整した。今季は自身初の開幕投手を任され、3戦3勝と絶好のスタートも現在は4連敗中。吉井新監督の初陣となるが、「特別なことができるわけではない。自分のことにしっかり集中して、バッターに向かっていきたいです」と闘志を燃やした。新指揮官とは浅からぬ縁がある。2