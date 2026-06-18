1998年に公開された日本のホラー映画「リング」をハリウッドでリメイクした「ザ・リング」（2002年）の子役で一躍スターダムへと駆け上がった米女優デイヴィ・チェイスさんが16日、35歳の若さで亡くなったことが分かった。米ニューヨーク・ポスト紙によると、昨年末に米ロサンゼルスのスキッド・ロウと呼ばれる薬物依存者や貧困層が路上生活する地区で骨と皮だけのやせ細った姿で暮らす様子を撮影した動画がSNSに投稿されていたと