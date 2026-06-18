ドジャースのトミー・エドマン内野手（３１）が１７日（日本時間１８日）の本拠地レイズ戦で先発登板に集中した大谷に代わり「１番・三塁」で出場。３打数無安打も復帰戦を５―４での勝利で終えた。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「ドジャースには韓国の血が流れている、エドマンはなぜキム・ヘソンに言及したか『良い選手があふれる、祝福された感じ』」との記事を配信した。エドマンは昨年の右足首手術からのリハビリを経てメ