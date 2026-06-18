ニトリは2026年6月中旬より、全国の店舗およびニトリネットにて、価格とコンパクトサイズはそのままに機能を大きく進化させたドラム式洗濯乾燥機の販売を開始した。価格は10万円を切る9万9,900円となっている。「価格が高くて買えない」「設置スペースがない」といった悩みを解決して好評を得たモデルに、新たな機能を搭載。毎回の計量の手間を解消する「液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能」や、衣類をいたわって乾燥する「低温乾燥