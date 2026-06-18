バンドCNBLUEのジョン・ヨンファ、ボーイズグループSEVENTEENのドギョム、ガールズグループIZ*ONE出身のチェ・イェナが、新しい恋愛リアリティ番組『私の残された恋愛』（仮題）に出演する。6月18日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、ジョン・ヨンファ、ドギョム、チェ・イェナがNetflix、SBSの新恋愛バラエティ『私の残された恋愛』にレギュラー出演する。【写真】ドギョム、刺激強すぎな“チラ見せ”SHOT彼らは、MC