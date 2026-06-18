fromis_9のパク・ジウォンが、苦しかった金銭事情について明かした。パク・ジウォンはYouTubeチャンネル「ワークマン」の6月17日公開動画に出演し、韓国の政府系金融機関であるIBK企業銀行のアルバイトを体験した。【写真】「7年収入ゼロ」BTSと同年代グループ業務をこなしながら、同僚行員と年収について会話を交わしたパク・ジウォン。行員が自身の年収を明かすと、パク・ジウォンは「結構稼いでいますね」と感心。すると行員が