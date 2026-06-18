aespaを対象にディープフェイクコンテンツを制作・流布した人物A氏に、実刑判決が下された。6月18日、SMエンターテインメントは、aespaのメンバーであるカリナとウィンターのディープフェイク映像を制作し、営利目的で販売したA氏に対し、懲役2年6カ月の判決が言い渡されたと発表した。【写真】カリナ＆ウィンター、韓国代表のW杯初戦に登場大邱（テグ）高等裁判所第1刑事部はA氏に対し、実刑判決とともに80時間の性暴力治療プログ