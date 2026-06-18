【モデルプレス＝2026/06/18】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）がスケジュールを再開することがわかった。所属事務所「SOURCE MUSIC」が、グローバルファンダムライフ・プラットフォーム「Weverse」を通じて発表した。【写真】25歳K-POP美女、活動休止中に公開した近影◆チェウォン、スケジュール再開へ所属事務所は「LE SSERAFIM KIM CHAEWONの回復をお待ちいただき、変わらぬ