【モデルプレス＝2026/06/18】YouTuberコンビ・コノリリのコノミ（Conomi）が6月18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】26歳美人YouTuber「最高の組み合わせ」トマト・ナスなど夏野菜入った麺料理◆コノミ、手作りの麺料理披露コノミは、そうめんのような麺に、刻んだトマトやなすなどの野菜がたっぷりとのった1品を披露。「ほぼ死んでるけろ野菜を切ってご飯を食べようとする姿勢に成長を感じま