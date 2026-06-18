提供：香川銀行 ハンドボール・リーグH女子の香川銀行シラソル香川は、リーグ参入4年目でレギュラーシーズンとプレーオフを制し、悲願の初優勝を果たしました。 レギュラーシーズンとプレーオフの表彰が発表され、LB（レフトバック）の松浦未南選手がレギュラーシーズンの年間最優秀選手賞とベストセブン賞を初受賞しました。 また、ゴー