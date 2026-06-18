夏になると恋しくなる、ひんやり爽やかなスイーツ。チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」から、桃とヨーグルトの風味を楽しめる季節限定商品「フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞」が登場します。2026年7月1日（水）より公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」で販売開始。チーズのコクと桃のやさしい甘さが重なり合う、夏のティータイムにぴったりなご褒美スイーツです♡ 桃