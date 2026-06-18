交流戦初優勝を決め、笑顔で引き揚げる西武ナイン＝16日、甲子園プロ野球は交流戦が終わり、19日にセ、パ両リーグ内の対戦が再開する。交流戦初優勝を果たした西武は、京セラドーム大阪でパ3位のオリックスと対戦する。交流戦で最優秀選手（MVP）に輝いた長谷川らが好調の投手陣を援護し、首位固めを狙う。シーズン途中に異例の就任となった楽天の吉井新監督は、昨季まで指揮を執ったロッテ戦（ZOZOマリンスタジアム）で初陣に