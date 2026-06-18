子育て世代に人気の高層マンション＝東京都港区不動産経済研究所が18日発表した5月の新築マンション1戸当たりの平均価格は、東京23区で前年同月比15.9％上昇の1億6286万円だった。1973年の調査開始以降、2023年3月の2億1750万円に次いで単月として過去2番目に高い水準だった。建設費が高騰していることに加え、高額のタワーマンションが発売されたことが影響した。5月の首都圏（1都3県）全体では13.5％上昇して1億660万円とな