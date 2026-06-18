女子ゴルフのニチレイ・レディースはあす19日に千葉県・袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（6590ヤード、パー72）で開幕する。大会連覇を目指す入谷響（20＝加賀電子）は「2年連続が懸かっているのは私だけですし、やっぱり優勝したい」と意気込みを語った。昨年はツアー屈指の平均250〜60ヤードの飛距離とショットの精度を生かし、この大会でルーキー一番乗りのツアー初優勝を飾った。「このホールであんなことしたなとか、