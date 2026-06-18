タレントの磯野貴理子さんが自身のインスタグラムで、田植えに取り組む様子を投稿しています。 【写真を見る】【 磯野貴理子 】「田植えしました」田植機を駆り「隅っこは手植えで」先日撮影したカイツブリは「雛が2羽」フォロワー「美味しいお米が楽しみ」磯野さんは「きり田んぼ田植えしました」とテキスト。緑濃い山間の水田で田植機に乗り田植えを進める動画を投稿しました。そして「今年は＜栃木の星＞というお米