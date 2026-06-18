宝塚歌劇団を傘下に持つ阪急阪神ホールディングス（HD）の定時株主総会が18日、大阪市内で行われた。株主からは、一般では入手困難とされるチケットについて質問が飛んだ。質問者も触れたが、現在は各スターの私設ファンクラブが、劇団側からチケットを入手し、手数料を上乗せしてファンらに再販するシステムが実在する。担当役員は現行「私設ファンクラブとの取引は、一般の団体様と同じ形」と明かした上で「ファンクラブ