元中日でメジャーリーグのワシントン・ナショナルズ傘下2Aハリスバーグなどでプレーし、巨人への移籍が発表された小笠原慎之介投手（28）が18日、東京ドームで入団会見に臨んだ。会見で小笠原は「とても光栄なこと、しっかりチームのピースになれるように頑張りたい」と決意を語った。2027年までの契約で年俸は1億8000万円（金額は推定）、背番号は98に決まった。背番号について聞かれると「1度は大きな番号をつけてやってみようと