大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏が、18日までに自身のXを更新。立憲民主党の古賀千景参院議員が15日の参院決算委員会で、自衛隊に関して「経済的に厳しい子どもたちが行く」などと発言し直後に撤回したことをめぐり、「自衛隊に失礼だ！と叫ぶ国会議員たちは、ほんと形而上的思考」などと持論を記した。古賀氏は15日、全国の小学校に配布された小中高生向けの「防衛白書」に関して小泉進次郎防衛相に質問する中で「