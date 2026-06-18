新潟市教育委員会は18日午後、市内の小学校に勤務する28歳の男性教諭が逮捕されたとして経緯を説明、謝罪しました。市教委によると逮捕されたのは、新潟市立大形小学校に勤務する28歳の男性教諭です。市や警察によるとこの男性教諭は、SNSで知り合った女性が18歳未満と知りながら、みだらな行為をしその様子をスマートフォンで撮影したとして17日、県青少年健全育成条例違反、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。