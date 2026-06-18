「あの、猫ちゃん飼ってる方にお聞きしたいんですが……うちの子最近、飼い主のコースターを水没させるのにハマってるんです……これ、なんとかなりませんか？（涙）」【動画】くわえたコースターをぽちゃん！ 水没の瞬間そんな切実なアドバイスを求めるThreadsの投稿が話題です。添えられた写真には、元保護猫の「あめ」ちゃん（1歳・女の子）が、猫用の水皿に赤い水玉模様のコースターをくわえて入れる瞬間が写っています。手で