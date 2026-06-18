【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む悪童の庭_P01悪童の庭_P02悪童の庭_P03悪童の庭_P04悪童の庭_P05悪童の庭_P06悪童の庭_P07悪童の庭_P08悪童の庭_P09悪童の庭_P10悪童の庭_P11著