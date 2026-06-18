「踏切にいたらパーシー走ってきた」【動画】「大井川鉄道」の踏切を通過するきかんしゃパーシー号そんなコメントとともにXに投稿された動画が、3.3万件超の“いいね”を集めました。映っているのは、静岡県の大井川鉄道で2026年から運行を開始した「きかんしゃパーシー号」が踏切を通過する様子です。同年の「DAY OUT WITH THOMAS 2026」イベントでは、きかんしゃトーマス号、きかんしゃトビー号、バスのバーティーなども運行され